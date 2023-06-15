В Дубне сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже солнцезащитных очков

четверг, 15 июня 2023 | 16:42     104
Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в краже солнцезащитных очков из магазина.

Патрулируя улицы городского округа, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о необходимости проехать в торговый центр, в котором был замечен мужчина, подозреваемый в раннее совершенной краже – три недели назад он, не оплатив, унес из магазина солнцезащитные очки стоимостью порядка 20 тысяч рублей, но попал в объектив камеры наблюдения.

Прибыв на место, Росгвардейцы сверились с данными ориентировки и задержали «ценителя дорогих очков». В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Тэги: 
Дубна
криминал
Источник:
ГУ МВД России по Московской области
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