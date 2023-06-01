В Дубне сотрудники Мособлпожспас спасли выводок утят

четверг, 01 июня 2023 | 20:35     77
Сотрудники ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли четверых утят, которые провалились через дождеприёмную решётку в колодец на дороге, идущей вдоль границы СНТ «Заря» в Дубне.

О происшествии спасателям сообщил таксист, который видел, как выводок переходил проезжую часть. Он остановил машину, чтобы их пропустить, но остальные водители проезжали мимо и напугали птиц. В итоге на другой стороне дороги оказались только утка с одним утёнком, остальные четверо сбились с пути и упали в колодец.

Спасатели выпилили решётку ливнёвки и вытащили утят. Поиски утки в ближайших канавах не принесли успеха, поэтому четверых спасённых птенцов передали специалистам, которые взялись их выходить.

Примечательно, что это произошло в День защиты детей.

Тэги: 
Дубна
Мособлпожспас
происшествия
звери
Источник:
ГКУ МО Мособлпожспас
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