В Дубне сотрудники Мособлпожспас спасли выводок утят

О происшествии спасателям сообщил таксист, который видел, как выводок переходил проезжую часть. Он остановил машину, чтобы их пропустить, но остальные водители проезжали мимо и напугали птиц. В итоге на другой стороне дороги оказались только утка с одним утёнком, остальные четверо сбились с пути и упали в колодец.

Спасатели выпилили решётку ливнёвки и вытащили утят. Поиски утки в ближайших канавах не принесли успеха, поэтому четверых спасённых птенцов передали специалистам, которые взялись их выходить.

Примечательно, что это произошло в День защиты детей.