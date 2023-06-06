В Дубне состоялся турнир дивизиона Дмитрия Живоглядова в рамках XV международного фестиваля «Большие звезды светят малым»

вторник, 06 июня 2023 | 18:50 86
Соревнования собрали 16 команд из Дубны, Твери, Кимр, Талдома, Рогачёво и Калязина. Участвовали ребята 2014 и 2015 годов рождения.
В рамках фестиваля известные футболисты и тренеры проводят соревнования в десятках городов, а лучшие команды отправляются в финал.
В Дубне отбор прошли и теперь в сентябре планируют поехать в Анапу на решающий этап фестиваля четыре команды. Среди ребят 2014 года рождения – это СШОР «Тверь» и футбольная школа «Динамо Москва» (Дубна), среди ребят 2015 года рождения - детский футбольный клуб «Олимп» (Дубна) и футбольный клуб «Основа» (Тверь).