В Дубне состоялся турнир дивизиона Дмитрия Живоглядова в рамках XV международного фестиваля «Большие звезды светят малым»

В рамках фестиваля известные футболисты и тренеры проводят соревнования в десятках городов, а лучшие команды отправляются в финал.

В Дубне отбор прошли и теперь в сентябре планируют поехать в Анапу на решающий этап фестиваля четыре команды. Среди ребят 2014 года рождения – это СШОР «Тверь» и футбольная школа «Динамо Москва» (Дубна), среди ребят 2015 года рождения - детский футбольный клуб «Олимп» (Дубна) и футбольный клуб «Основа» (Тверь).