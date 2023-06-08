В Дубне работники Мособлпожспас вытащили из Волги потерпевшего кораблекрушение

четверг, 08 июня 2023 | 14:48 167
7 июня работники поисково-спасательного поста ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы спасли тонущего в Волге мужчину. Инцидент произошел в "Аппендиксе" возле Водного стадиона имени В.Л. Нехаевского.
В службу 112 обратился местный житель, который увидел, как в районе Водного стадиона имени В.Л. Нехаевского в 250 метрах от берега моторная лодка пошла ко дну, и находившийся в ней человек начал тонуть.
Прибыв на место происшествия, работники подразделения выдвинулись на лодках к тонувшему и вытащили его из воды. Спасенного 57-летнего мужчину согрели с помощью термоодеяла и, доставив на берег, передали сотрудникам скорой медицинской помощи.