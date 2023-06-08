В Дубне работники Мособлпожспас вытащили из Волги потерпевшего кораблекрушение

В службу 112 обратился местный житель, который увидел, как в районе Водного стадиона имени В.Л. Нехаевского в 250 метрах от берега моторная лодка пошла ко дну, и находившийся в ней человек начал тонуть.

Прибыв на место происшествия, работники подразделения выдвинулись на лодках к тонувшему и вытащили его из воды. Спасенного 57-летнего мужчину согрели с помощью термоодеяла и, доставив на берег, передали сотрудникам скорой медицинской помощи.