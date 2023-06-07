В Дубне прошел детский турнир по самбо в честь окончания учебного года

В турнире, посвященном 85-летию самбо в России, приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 7 до 12 лет из Дубны и ближайших городов. Награды разыгрывались в 15 весовых категориях. Среди дубненцев 14 победителей.

Лучших самбистов поздравили, наградили дипломами. Поблагодарили и родителей за поддержку своих детей. Как отмечают тренеры спортшколы «Дубна», по итогам сезона наши спортсмены показали себя весьма достойно и на городских, и на региональных, и на всероссийских соревнованиях.