В Дубне прошел детский турнир по самбо в честь окончания учебного года

среда, 07 июня 2023 | 13:07 120
Традиционный турнир по самбо в честь окончания учебного года завершился с убедительным преимуществом дубненской команды. В копилке спортсменов из Дубны - 36 призовых мест.
В турнире, посвященном 85-летию самбо в России, приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 7 до 12 лет из Дубны и ближайших городов. Награды разыгрывались в 15 весовых категориях. Среди дубненцев 14 победителей.
Лучших самбистов поздравили, наградили дипломами. Поблагодарили и родителей за поддержку своих детей. Как отмечают тренеры спортшколы «Дубна», по итогам сезона наши спортсмены показали себя весьма достойно и на городских, и на региональных, и на всероссийских соревнованиях.