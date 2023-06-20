В Дубне построили комплекс по производству систем безопасности с использованием энергии солнца и ветра

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации (ЗОС) по двум одноэтажным корпусам с офисно-бытовыми помещениями общей площадью 6 тысяч кв.м. Инвестиции в проект составили более 600 млн рублей.

В здании будут разрабатывать и выпускать технические системы защиты и видеонаблюдения, используемые на объектах обороны, военно-морских базах, в охране береговой линии, а также в местах массового скопления людей (аэропорты, стадионы и т.п.).

Комплекс «Дедал» от ГК «Росатом» сможет функционировать без подключения к электричеству, используя солнечную и ветрогенерацию.