В Дубне открылась выставка "С любовью к России. Царская дорога"

воскресенье, 18 июня 2023 | 14:30 122
Эта экспозиция – брат-близнец историко-архивной выставки из Храма на Крови в Екатеринбурге, построенном на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и приближённые.
В экспозиции полтора десятка стендов с фотографиями, которые раскрывают жизнь царской семьи с непубличной стороны. Создатель экспозиции Ирина Иванова рассказала, что выставка побывала уже в Краснодаре и Симферополе. Организатором выставки в Дубне выступила Наталья Алфименкова - директор и основатель "Музея советского быта".
В наукограде экспозиция пробудет до 8 августа, с экспозицией можно ознакомиться в Библиотеке семейного чтения, отделение на Большой Волге: с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье выходной.