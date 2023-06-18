В Дубне открылась выставка "С любовью к России. Царская дорога"

воскресенье, 18 июня 2023 | 14:30     122
Эта экспозиция – брат-близнец историко-архивной выставки из Храма на Крови‌ в Екатеринбурге, построенном на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и приближённые.

В экспозиции полтора десятка стендов с фотографиями, которые раскрывают жизнь царской семьи с непубличной стороны. Создатель экспозиции Ирина Иванова рассказала, что выставка побывала уже в Краснодаре и Симферополе. Организатором выставки в Дубне выступила Наталья Алфименкова - директор и основатель "Музея советского быта".

В наукограде экспозиция пробудет до 8 августа, с экспозицией можно ознакомиться в Библиотеке семейного чтения, отделение на Большой Волге: с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье выходной.

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