В Дубне открылась выставка "С любовью к России. Царская дорога"

В экспозиции полтора десятка стендов с фотографиями, которые раскрывают жизнь царской семьи с непубличной стороны. Создатель экспозиции Ирина Иванова рассказала, что выставка побывала уже в Краснодаре и Симферополе. Организатором выставки в Дубне выступила Наталья Алфименкова - директор и основатель "Музея советского быта".

В наукограде экспозиция пробудет до 8 августа, с экспозицией можно ознакомиться в Библиотеке семейного чтения, отделение на Большой Волге: с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье выходной.