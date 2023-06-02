В Дубне на улице Университетская открылась современная детская площадка

Современный игровой комплекс площадью 450 кв. метров оформлен в морской тематике. Оборудован интересными элементами и ударопоглощающим резиновым покрытием. Смонтировано уличное освещение и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

По случаю праздника творческие коллективы Дубны подготовили развлекательную программу «Игры нашего двора», в гости к ребятам пришли ростовые куклы и аниматоры, всех угостили сладкими пирожками и ароматным чаем.

Праздник прошел очень ярко и весело — с танцами, играми и улыбками детей.