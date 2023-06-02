В Дубне на улице Университетская открылась современная детская площадка

пятница, 02 июня 2023 | 13:13     86
Праздничным подарком Дубне в Международный день защиты детей стало открытие новой губернаторской площадки возле дома 7/2 на улице Университетской.

Современный игровой комплекс площадью 450 кв. метров оформлен в морской тематике. Оборудован интересными элементами и ударопоглощающим резиновым покрытием. Смонтировано уличное освещение и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

По случаю праздника творческие коллективы Дубны подготовили развлекательную программу «Игры нашего двора», в гости к ребятам пришли ростовые куклы и аниматоры, всех угостили сладкими пирожками и ароматным чаем.

Праздник прошел очень ярко и весело — с танцами, играми и улыбками детей. 

ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров вместе с депутатами горсовета Еленой Злобиной, Иваном Бикановым и Игорем Широковым, а также руководителем проекта Константином Лавровым пожелали юным дубненцам интересного, активного досуга круглый год и особенно в летние месяцы, а родителям, бабушкам и дедушкам – почаще приходить в морской игровой городок с детьми и внуками.

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