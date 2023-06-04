В Дубне на набережной Менделеева торжественно открыли фотовыставку под открытым небом

Но, в первую очередь, это рассказ об учёных Объединённого института ядерных исследований, без которых все достижения были бы невозможны. Глядя на эти снимки, нет сомнения, что кто-то сделает и для себя открытие – целого мира, в котором трудятся талантливые и увлечённые люди.