В Дубне на набережной Менделеева торжественно открыли фотовыставку под открытым небом

воскресенье, 04 июня 2023 | 16:11 342
«Научное зазеркалье» - это экспозиция о физических установках, на которых совершаются открытия мирового уровня, редчайший шанс оказаться "рядом с ускорителем или заглянуть внутрь реактора".
Но, в первую очередь, это рассказ об учёных Объединённого института ядерных исследований, без которых все достижения были бы невозможны. Глядя на эти снимки, нет сомнения, что кто-то сделает и для себя открытие – целого мира, в котором трудятся талантливые и увлечённые люди.