В Дубне на набережной Менделеева торжественно открыли фотовыставку под открытым небом

воскресенье, 04 июня 2023 | 16:11     342
«Научное зазеркалье» - это экспозиция о физических установках, на которых совершаются открытия мирового уровня, редчайший шанс оказаться "рядом с ускорителем или заглянуть внутрь реактора".

Но, в первую очередь, это рассказ об учёных Объединённого института ядерных исследований, без которых все достижения были бы невозможны. Глядя на эти снимки, нет сомнения, что кто-то сделает и для себя открытие – целого мира, в котором трудятся талантливые и увлечённые люди.

И всё благодаря частной инициативе директора ОИЯИ, академика РАН Григория Трубникова, а также руководителя компании "Телесеть" Ильи Проха!  И, конечно, отдельные слова благодарности - замечательному фотографу Марку Кожуре за эмоциональные, сильные кадры!

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