В Дубне "мастер кунфу пьяного стиля" забил до смерти даму сердца

пятница, 23 июня 2023 | 17:16 126
Дубненским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводил время со своей сожительницей в квартире. Шло время и между ними произошёл словесный конфликт на фоне возникшей личной неприязни друг к другу, в результате чего мужчина подверг женщину избиению, нанеся ей не менее пяти ударов в область головы и не менее четырех ударов в область верхних конечностей
От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая позднее скончалась во сне.
Учитывая общественную опасность и тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, житель города приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.