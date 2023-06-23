В Дубне "мастер кунфу пьяного стиля" забил до смерти даму сердца

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводил время со своей сожительницей в квартире. Шло время и между ними произошёл словесный конфликт на фоне возникшей личной неприязни друг к другу, в результате чего мужчина подверг женщину избиению, нанеся ей не менее пяти ударов в область головы и не менее четырех ударов в область верхних конечностей

От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая позднее скончалась во сне.

Учитывая общественную опасность и тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, житель города приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.