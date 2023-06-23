В Дубне идет суд над двумя судебными приставами, обвиняемыми в превышении должностных полномочий

пятница, 23 июня 2023 | 16:33     121
Прокуратурой города Дубны утверждено обвинительное заключение в отношении начальника отделения – старшего судебного пристава Дубненского ГОСП ГУФССП России и её подчиненной - пристава–исполнителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Установлено, что первая, являясь начальником отделения – старшим судебным приставом, действуя из корыстной заинтересованности, выраженной в получении материальных благ от учредителей юридического лица, расположенного на территории г.о. Дубна, высказала судебному приставу-исполнителю устное распоряжение об отмене ранее вынесенного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника – юридического лица.

В последующем, в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года с банковского счета этого юридического лица на счета аффилированной организации перечислены денежные средства в сумме более 23 000 000 рублей.

Указанные действия должностных лиц повлекли существенное нарушение прав и законных интересов самого ГУФССП России, выраженных в невозможности исполнения решения Дубненского городского суда Московской области.

Уголовное дело рассматривается Дубненским городским судом.

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