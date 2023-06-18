В Дубне благоустроят сквер у бассейна «Карасик»

В этом году в Московской области для голосования были представлены 248 территорий в 56 городских округах. В течение полутора месяцев жители активно выбирали места, которые преобразят в 2024 году. Более 717 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании. По результатам голосования в каждом округе выбрана одна территория, которую включат в план по благоустройству на следующий год.

Среди выбранных объектов — сквер у бассейна «Карасик» и сквер имени П. А. Журавлева в городском округе Дубна. Эти скверы являются популярным местом для отдыха и досуга среди жителей района Большая Волга. На территории планируется создать безбарьерную среду, детскую площадку, места для игр и занятий спортом, а также установить архитектурные фонари и дополнительное озеленение. Площадь объекта составляет 0,93 га.