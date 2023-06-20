В Дубне активно готовятся к подмосковному татарскому фестивалю "Сабантуй-2023"

вторник, 20 июня 2023 | 20:09     267
В этом году на праздник татарского народа Сабантуй в Дубну приедет официальная делегация из Республики Татарстан – традиционно подмосковный Сабантуй курирует город Бавлы.

ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров встретится с мэром города Бавлы Ильясом Гузаировым. Среди почетных гостей в мероприятии примут участие министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин, представители министерства культуры Татарстана, а также представители Всемирного конгресса татар.

«За каждый Сабантуй, который проводится вне Республики Татарстан, отвечает определенный район или город республики. И, если в Москве за Сабантуй уже многие годы ответственный город Набережные Челны, то за Сабантуй в Московской области отвечает поселок городского типа Бавлы. Ожидается приезд представителей Татарстана, которые разработали насыщенную программу празднования Сабантуя в Дубне», - сообщил председатель Общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» Фарит Мухтасаров.

Тэги: 
Дубна
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Источник:
Виктория Храменкова
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