В Дубне активно готовятся к подмосковному татарскому фестивалю "Сабантуй-2023"

ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров встретится с мэром города Бавлы Ильясом Гузаировым. Среди почетных гостей в мероприятии примут участие министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин, представители министерства культуры Татарстана, а также представители Всемирного конгресса татар.
«За каждый Сабантуй, который проводится вне Республики Татарстан, отвечает определенный район или город республики. И, если в Москве за Сабантуй уже многие годы ответственный город Набережные Челны, то за Сабантуй в Московской области отвечает поселок городского типа Бавлы. Ожидается приезд представителей Татарстана, которые разработали насыщенную программу празднования Сабантуя в Дубне», - сообщил председатель Общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» Фарит Мухтасаров.