В Дмитровском округе спасатели деблокировали водителя из попавшего в ДТП мусоровоза

среда, 28 июня 2023 | 13:56     145
27 июня работники ПСП ПСЧ-270 ГКУ МО "Мособлпожспас" деблокировали мужчину, пострадавшего в ДТП на 6 км трассы А-107 (Малое московское кольцо) в Дмитровском округе близ д. Кузяево.

В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы аварии, которые рассказали, что в результате лобового столкновения мусоровоза с грузовиком, мусоровоз опрокинулся, и ноги водителя зажало в кабине искореженными конструкциями.

Прибыв на место вызова, спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств во избежание возгорания и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя. Зафиксировав пострадавшего на жестких носилках, работники дежурной смены транспортировали его в реанимобиль бригады медицины катастроф.

С множественными колото-резаными ранами лица, подозрением на перелом левой ключицы и закрытую черепно-мозговую травму 29-летний мужчина был госпитализирован. 56-летнего водителя второго грузовика сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

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