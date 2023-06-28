В Дмитровском округе спасатели деблокировали водителя из попавшего в ДТП мусоровоза

В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы аварии, которые рассказали, что в результате лобового столкновения мусоровоза с грузовиком, мусоровоз опрокинулся, и ноги водителя зажало в кабине искореженными конструкциями.

Прибыв на место вызова, спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств во избежание возгорания и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя. Зафиксировав пострадавшего на жестких носилках, работники дежурной смены транспортировали его в реанимобиль бригады медицины катастроф.

С множественными колото-резаными ранами лица, подозрением на перелом левой ключицы и закрытую черепно-мозговую травму 29-летний мужчина был госпитализирован. 56-летнего водителя второго грузовика сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.