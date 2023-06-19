В Дмитровском округе полицейские задержали похитителя денежных средств с банковской карты

понедельник, 19 июня 2023 | 14:48     314
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 40-летнего жителя Белгородской области о краже денежных средств с его банковской карты. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 31-летний местный житель. Полицейскими установлено, что злоумышленник, познакомился с потерпевшим на улице в мкрн. Трудовая п. Некрасовский, в ходе беседы мужчина воспользовался доверием потерпевшего, забрал его мобильный телефон и перевел себе на карту денежные средства заявителя. Похищенные денежные средства возвращены потерпевшему.

В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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