В Дмитрове студент техникума спас инвалида из горящей квартиры

9 мая 2023 года Евгений, находясь в своей квартире, почувствовал запах гари. В подъезде увидел, что задымление идёт из квартиры на 4 этаже. Приняв меры безопасности, юноша открыл входную дверь соседней квартиры и обнаружил там очаг возгорания – диван, на котором лежал человек. Евгений вытащил пострадавшего на площадку и принялся тушить пожар подручными средствами.

Пострадавшим оказался владелец квартиры – инвалид. У мужчины были ампутированы ноги и самостоятельно выбраться из квартиры он бы не смог. Евгений своими действиями спас жизнь человеку, не дал распространится пожару.

Награду и подарки Евгению вручили председатель совета Дмитровского отделения МО ВДПО Николай Ширшов, заместитель начальника отдела по надзорной деятельности Дмитровского городского округа Алексей Малин и заместитель директора МКУ «Центр благоустройства «Костинское» Игорь Полетаев.