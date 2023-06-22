В Дмитрове студент техникума спас инвалида из горящей квартиры

четверг, 22 июня 2023 | 15:32     184
20 июня состоялось награждение медалью Всероссийского Добровольного пожарного общества (ВДПО) «За доблесть и отвагу на пожаре» студента 3 курса Дмитровского техникума Евгения Сергеева, обучающегося по специальности «Пожарная безопасность».

9 мая 2023 года Евгений, находясь в своей квартире, почувствовал запах гари. В подъезде увидел, что задымление идёт из квартиры на 4 этаже. Приняв меры безопасности, юноша открыл входную дверь соседней квартиры и обнаружил там очаг возгорания – диван, на котором лежал человек. Евгений вытащил пострадавшего на площадку и принялся тушить пожар подручными средствами.

Пострадавшим оказался владелец квартиры – инвалид. У мужчины были ампутированы ноги и самостоятельно выбраться из квартиры он бы не смог. Евгений своими действиями спас жизнь человеку, не дал распространится пожару.

Награду и подарки Евгению вручили председатель совета Дмитровского отделения МО ВДПО Николай Ширшов, заместитель начальника отдела по надзорной деятельности Дмитровского городского округа Алексей Малин и заместитель директора МКУ «Центр благоустройства «Костинское» Игорь Полетаев.

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соотечественники
Источник:
Пресс-служба администрации городского округа Дмитров
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