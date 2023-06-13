В День России на паромной переправе через Канал имени Москвы в Дубне произошла авария

вторник, 13 июня 2023 | 14:48 275
Паромная переправа через Канал имени Москвы в Дубне 12 июня не работала примерно с 13:30 до 19:00.
С обоих берегов образовались образовались гигантские очереди из автомашин, сотни людей скопились в местах посадки, лежали и сидели на земле.
Сгорела рабочая электроподстанция, обслуживающая переправу. Ремонтная бригада ВРГС из Яхромы приехала спустя 4 часа после аварии. Запасной дизель генератор также сломался после запуска и ремонтникам пришлось восстанавливать трансформатор.