В цифровом здравпункте ОЭЗ «Дубна» начинается прием пациентов

среда, 21 июня 2023 | 17:46     186
С 22 июня специалисты Медико-санитарной части №9 ФМБА России начинают прием в цифровом здравпункте, размещенном в здании гостиницы «Резидент-отель» на территории ОЭЗ "Дубна".

Услуги здравпункта включают в себя:

  • прием терапевта (с выдачей больничного листа)
  • выполнение назначенных манипуляций (уколы, капельницы)
  • забор анализов
  • ЭКГ
  • УЗИ

Получение медицинских услуг возможно:

  • По полису ОМС при условии прикрепления на медицинское обслуживание в МСЧ-9 (Прикрепиться возможно прямо в здравпункте при наличии полиса ОМС, паспорта и СНИЛС)
  • На платной основе

Режим работы здравпункта: вторник и четверг с 08:30 до 12:30.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
медицина
Читать в
Оставить отзыв в
 
15.06.2023 | 20:14    295
В производство лекарственных препаратов в ОЭЗ "Дубна" планируют вложить 1,5 млрд рублей
Правительство Московской области и компания «Аргументум Фарма» подписали соглашение о создании на территории особой экономической зоны «Дубна» современного высокотехнологичного производства лекарственных средств, в том числе тех, которые входят в перечень...
13.06.2023 | 23:24    310
Компания из Дубны планирует производить около 520 тысяч шприцев ежегодно
Компания «ТПК «РадиусМед» запустит на территории особой экономической зоны «Дубна» импортозамещающее производство медизделий - ангиографических шприцев.
13.06.2023 | 13:00    299
В рамках круглого стола «Сотрудничество свободных экономических зон России и Китая» представлен медико-технический кластер Дубны
Организатором мероприятия является Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития. Цель круглого стола заключалась в укреплении отношений между странами и сотрудничества в привлечении иностранных компаний, а также реализация совместных проектов.