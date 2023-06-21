В цифровом здравпункте ОЭЗ «Дубна» начинается прием пациентов

среда, 21 июня 2023 | 17:46 186
С 22 июня специалисты Медико-санитарной части №9 ФМБА России начинают прием в цифровом здравпункте, размещенном в здании гостиницы «Резидент-отель» на территории ОЭЗ "Дубна".
Услуги здравпункта включают в себя:
- прием терапевта (с выдачей больничного листа)
- выполнение назначенных манипуляций (уколы, капельницы)
- забор анализов
- ЭКГ
- УЗИ
Получение медицинских услуг возможно:
- По полису ОМС при условии прикрепления на медицинское обслуживание в МСЧ-9 (Прикрепиться возможно прямо в здравпункте при наличии полиса ОМС, паспорта и СНИЛС)
- На платной основе
Режим работы здравпункта: вторник и четверг с 08:30 до 12:30.