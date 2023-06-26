В арт-усадьбе Веретьево подвели итоги благотворительного проекта «Творческое лето: торсион-папье»

понедельник, 26 июня 2023 | 13:34 85
Конкурс организован фондом социальных программ Подмосковья «Исток» и стартовал 13 апреля. Благодаря акции, многодетные семьи, дети-сироты и ребята в сложной жизненной ситуации, а также пожилые люди получили возможность освоить новую технику изготовления поделок из крученой бумаги.
Тонкое плетение и сложные формы. Порой трудно поверить, что все эти поделки — из бумаги...
Технику торсион-папье придумали в России 15 лет назад, и сейчас она становится по-настоящему популярной. Занятие требует усидчивости и концентрации: сперва нужно сделать устойчивый каркас, а после — скрутить материал и придать предмету форму. Участники проекта освоили такой способ за полтора месяца и создали для конкурса в общей сложности 167 работ.
Самый волнительный момент — награждение. Каждому вручили диплом и призы.
Организаторы отмечают, что техника торсион-папье — это не просто знакомство с новым ремеслом, но и полезная физическая активность. Рукоделие, например, развивает мелкую моторику помогает в развитии речи.