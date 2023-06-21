Уведомление ОГЭ ОИЯИ о заключении договора ОИЯИ с МосОблЕИРЦ для жителей — 3 этап

среда, 21 июня 2023 | 20:30     188
В связи с заключением ОИЯИ договора об организации расчетов за коммунальные услуги с ООО «МосОблЕИРЦ» стоимость оплаты за отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение будет включаться в единый платежный документ ООО «МосОблЕИРЦ» для жильцов 26 многоквартирных домов.

Следующие адреса:

  • ул. Понтекорво, д. 2, 5, 7, 9, 17, 18, 20, 22;
  • ул. Сахарова, д. 7, 7А, 11, 11А, 13, 19, 21, 23, 25;
  • ул. Советская, д. 16;
  • ул. Строителей, д. 4, 10, 12, 14, 16;
  • ул. Ленинградская, д. 18;
  • ул. Мира, д. 17;
  • ул. Мичурина, д. 11.

Жители указанных домов получат единый платежный документ от ООО «МосОблЕИРЦ» с включенными коммунальными услугами в начале июля 2023 г.

С целью корректного перехода на расчеты в ООО «МосОблЕИРЦ» и формирования начислений за услуги просим жителей передать в расчетный центр текущие показания индивидуальных приборов учета воды с 10 по 25 июня:

  • по электронной почте dubna@mosobleirc.ru
  • или обратившись в клиентские офисы ООО «МосОблЕИРЦ» по адресам: г. Дубна, пр-т Боголюбова, д.22А (Режим работы: вторник-пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00, без перерыва); ул. Макаренко, д. 21А (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

Собственникам, не предоставившим показания приборов учета в указанный срок, в соответствии с п. 59 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 № 354, стоимость за горячую и холодную воду, а также водоотведение будет определяться исходя из среднемесячного потребления или норматива. После того, как показания поступят в расчетный центр, будет произведена корректировка начислений исходя из фактического объема потребления.

Начиная с июля 2023г. жителям станет доступна возможность передавать показания приборов учета с 15 по 25 число каждого месяца одним из наиболее удобных способов:

  • в личном кабинете на сайте ООО «МосОблЕИРЦ»;
  • в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • в клиентских офисах ООО «МосОблЕИРЦ»;
  • по телефону 8-499-444-01-00 ежедневно с 08.00 до 22.00.

Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно через Систему быстрых платежей:

  • В личном кабинете на сайте ООО «МосОблЕИРЦ»;
  • В мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • Через кнопку моментальной оплаты на сайте ООО «МосОблЕИРЦ» «Оплатить квитанцию онлайн».

По возникающим вопросам просьба обращаться в ОГЭ ОИЯИ. Контактная информация находится по ссылке.

Тэги: 
Дубна
ЖКХ
МосОблЕИРЦ
ОИЯИ
Источник:
ОГЭ ОИЯИ
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