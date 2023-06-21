Уведомление ОГЭ ОИЯИ о заключении договора ОИЯИ с МосОблЕИРЦ для жителей — 3 этап

Следующие адреса:

ул. Понтекорво, д. 2, 5, 7, 9, 17, 18, 20, 22;

ул. Сахарова, д. 7, 7А, 11, 11А, 13, 19, 21, 23, 25;

ул. Советская, д. 16;

ул. Строителей, д. 4, 10, 12, 14, 16;

ул. Ленинградская, д. 18;

ул. Мира, д. 17;

ул. Мичурина, д. 11.

Жители указанных домов получат единый платежный документ от ООО «МосОблЕИРЦ» с включенными коммунальными услугами в начале июля 2023 г.

С целью корректного перехода на расчеты в ООО «МосОблЕИРЦ» и формирования начислений за услуги просим жителей передать в расчетный центр текущие показания индивидуальных приборов учета воды с 10 по 25 июня:

по электронной почте dubna@mosobleirc.ru

или обратившись в клиентские офисы ООО «МосОблЕИРЦ» по адресам: г. Дубна, пр-т Боголюбова, д.22А (Режим работы: вторник-пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00, без перерыва); ул. Макаренко, д. 21А (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

Собственникам, не предоставившим показания приборов учета в указанный срок, в соответствии с п. 59 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 № 354, стоимость за горячую и холодную воду, а также водоотведение будет определяться исходя из среднемесячного потребления или норматива. После того, как показания поступят в расчетный центр, будет произведена корректировка начислений исходя из фактического объема потребления.

Начиная с июля 2023г. жителям станет доступна возможность передавать показания приборов учета с 15 по 25 число каждого месяца одним из наиболее удобных способов:

в личном кабинете на сайте ООО «МосОблЕИРЦ»;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в клиентских офисах ООО «МосОблЕИРЦ»;

по телефону 8-499-444-01-00 ежедневно с 08.00 до 22.00.

Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно через Систему быстрых платежей:

В личном кабинете на сайте ООО «МосОблЕИРЦ»;

В мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

Через кнопку моментальной оплаты на сайте ООО «МосОблЕИРЦ» «Оплатить квитанцию онлайн».

По возникающим вопросам просьба обращаться в ОГЭ ОИЯИ. Контактная информация находится по ссылке.