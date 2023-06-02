Уведомление ОГЭ ОИЯИ о переходе на прямые договоры с жильцами

пятница, 02 июня 2023 | 10:23     107
Настоящим Объединенный институт ядерных исследований уведомляет о переходе с 01.07.2023 г. на «прямые договоры» собственников и пользователей помещений.

Адреса многоквартирных домов:

  1. ул. Блохинцева, д. 8
  2. ул. Вавилова, д. 2
  3. ул. Вавилова, д. 5
  4. ул. Векслера, д. 11
  5. ул. Векслера, д. 20
  6. ул. Курчатова, д. 4
  7. ул. Ленинградская, д.1
  8. ул. Ленинградская, д. 2
  9. ул. Ленинградская, д. 2а
  10. ул. Ленинградская, д. 4а
  11. ул. Ленинградская, д. 22
  12. ул. Ленинградская, д. 24
  13. ул. Ленинградская, д. 26
  14. ул. Ленинградская, д. 28
  15. ул. Ленинградская, д. 30
  16. ул. Мещерякова, д. 9
  17. ул. Мещерякова, д. 11
  18. ул. Мичурина, д. 13
  19. ул. Мичурина, д. 19
  20. ул. Сахарова, д. 3
  21. ул. Сахарова, д. 15
  22. ул. Флерова, д. 10

Переход на «прямые договоры» осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ по причине наличия задолженности управляющей организации перед ОИЯИ.

В соответствии с п. 6 ст. ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ начисление платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению будет выполняться Объединенным институтом ядерных исследований каждому собственнику помещений вышеперечисленных МКД.

С 01.07.2023 г. плата за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению будет включаться в единый платежный документ ООО «ИРЦ «Дубна».

Уведомление ОИЯИ от 31.05.2023 № 950-015-371 об одностороннем отказе от договора ресурсоснабжения ООО Финсервис

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в ОГЭ ОИЯИ. Контактная информация находится по ссылке.

Тэги: 
Дубна
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