Уведомление ОГЭ ОИЯИ о переходе на прямые договоры с жильцами

Адреса многоквартирных домов:
- ул. Блохинцева, д. 8
- ул. Вавилова, д. 2
- ул. Вавилова, д. 5
- ул. Векслера, д. 11
- ул. Векслера, д. 20
- ул. Курчатова, д. 4
- ул. Ленинградская, д.1
- ул. Ленинградская, д. 2
- ул. Ленинградская, д. 2а
- ул. Ленинградская, д. 4а
- ул. Ленинградская, д. 22
- ул. Ленинградская, д. 24
- ул. Ленинградская, д. 26
- ул. Ленинградская, д. 28
- ул. Ленинградская, д. 30
- ул. Мещерякова, д. 9
- ул. Мещерякова, д. 11
- ул. Мичурина, д. 13
- ул. Мичурина, д. 19
- ул. Сахарова, д. 3
- ул. Сахарова, д. 15
- ул. Флерова, д. 10
Переход на «прямые договоры» осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ по причине наличия задолженности управляющей организации перед ОИЯИ.
В соответствии с п. 6 ст. ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ начисление платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению будет выполняться Объединенным институтом ядерных исследований каждому собственнику помещений вышеперечисленных МКД.
С 01.07.2023 г. плата за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению будет включаться в единый платежный документ ООО «ИРЦ «Дубна».
Уведомление ОИЯИ от 31.05.2023 № 950-015-371 об одностороннем отказе от договора ресурсоснабжения ООО Финсервис
По всем возникающим вопросам просьба обращаться в ОГЭ ОИЯИ. Контактная информация находится по ссылке.