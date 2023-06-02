Уведомление ОГЭ ОИЯИ о переходе на прямые договоры с жильцами

Адреса многоквартирных домов:

ул. Блохинцева, д. 8 ул. Вавилова, д. 2 ул. Вавилова, д. 5 ул. Векслера, д. 11 ул. Векслера, д. 20 ул. Курчатова, д. 4 ул. Ленинградская, д.1 ул. Ленинградская, д. 2 ул. Ленинградская, д. 2а ул. Ленинградская, д. 4а ул. Ленинградская, д. 22 ул. Ленинградская, д. 24 ул. Ленинградская, д. 26 ул. Ленинградская, д. 28 ул. Ленинградская, д. 30 ул. Мещерякова, д. 9 ул. Мещерякова, д. 11 ул. Мичурина, д. 13 ул. Мичурина, д. 19 ул. Сахарова, д. 3 ул. Сахарова, д. 15 ул. Флерова, д. 10

Переход на «прямые договоры» осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ по причине наличия задолженности управляющей организации перед ОИЯИ.

В соответствии с п. 6 ст. ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ начисление платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению будет выполняться Объединенным институтом ядерных исследований каждому собственнику помещений вышеперечисленных МКД.

С 01.07.2023 г. плата за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению будет включаться в единый платежный документ ООО «ИРЦ «Дубна».

Уведомление ОИЯИ от 31.05.2023 № 950-015-371 об одностороннем отказе от договора ресурсоснабжения ООО Финсервис

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в ОГЭ ОИЯИ. Контактная информация находится по ссылке.