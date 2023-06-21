Утром 21 июня в Московскую область прилетели три беспилотника

среда, 21 июня 2023 | 11:25     217
В Минобороны РФ уже подтвердили информацию об атаке беспилотников, назвав ее "терактом".

Один беспилотник упал в поле возле деревни Лукино в Новой Москве. Перед этим прогремел взрыв. Еще два дрона в 5:30 и 5:50 утра упали близ поселка Калининец в Наро-Фоминском районе Московской области на подлете к воинской части, где размещается 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии ВС РФ (В/Ч 23623).

Информацию о падении трех беспилотников в Подмосковье агентству ТАСС подтвердили источники в правоохранительных органах.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Наро-Фоминском городском округе были сбиты два беспилотника, которые направлялись к военным складам:

"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет".

По данным Минобороны РФ, все три БПЛА, запущенные, разумеется, "киевским режимом", были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение.

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Источник:
Известия
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