Университет «Дубна» – в ТОП-100 лучших вузов России

При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 120 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

В 2023 году Университета "Дубна" на 72-м месте, при этом:

в естественно-математической сфере - № 41

в инженерно-технической сфере - № 65

Динамика рейтинга печальна:

2023 - 72

2022 - 68

2021 - 62

2020- 56

2019 - 57

2018 - 53

2017 - 56

2016 - 65

Тройка лидеров рейтинга по итогам года не изменилась: сотню лучших возглавил МГУ им. Ломоносова, на втором месте – МФТИ, на третьем – Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ).

Всего в ТОП-100 вошли университеты из 29 регионов России: 33 вуза в рейтинге представляют Москву, 13 – Санкт-Петербург, 5 – Подмосковье.

Полный рейтинг доступен по ссылке.