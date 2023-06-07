Университет «Дубна» – в ТОП-100 лучших вузов России

среда, 07 июня 2023 | 18:47 219
Агентство RAEX опубликовало ТОП-100 рейтинг лучших вузов России, в который Университет "Дубна" входит уже восьмой год подряд.
При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 120 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.
В 2023 году Университета "Дубна" на 72-м месте, при этом:
- в естественно-математической сфере - № 41
- в инженерно-технической сфере - № 65
Динамика рейтинга печальна:
- 2023 - 72
- 2022 - 68
- 2021 - 62
- 2020- 56
- 2019 - 57
- 2018 - 53
- 2017 - 56
- 2016 - 65
Тройка лидеров рейтинга по итогам года не изменилась: сотню лучших возглавил МГУ им. Ломоносова, на втором месте – МФТИ, на третьем – Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ).
Всего в ТОП-100 вошли университеты из 29 регионов России: 33 вуза в рейтинге представляют Москву, 13 – Санкт-Петербург, 5 – Подмосковье.
Полный рейтинг доступен по ссылке.