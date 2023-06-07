Университет «Дубна» – в ТОП-100 лучших вузов России

среда, 07 июня 2023 | 18:47     219
Агентство RAEX опубликовало ТОП-100 рейтинг лучших вузов России, в который Университет "Дубна" входит уже восьмой год подряд.

При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 120 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

В 2023 году Университета "Дубна" на 72-м месте, при этом:

  • в естественно-математической сфере - № 41
  • в инженерно-технической сфере - № 65

Динамика рейтинга печальна:

  • 2023 - 72
  • 2022 - 68
  • 2021 - 62
  • 2020- 56
  • 2019 - 57
  • 2018 - 53
  • 2017 - 56
  • 2016 - 65

Тройка лидеров рейтинга по итогам года не изменилась: сотню лучших возглавил МГУ им. Ломоносова, на втором месте – МФТИ, на третьем – Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ).

Всего в ТОП-100 вошли университеты из 29 регионов России: 33 вуза в рейтинге представляют Москву, 13 – Санкт-Петербург, 5 – Подмосковье.

Полный рейтинг доступен по ссылке.

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