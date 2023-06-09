Университет "Дубна" стал участником нового ТВ-проекта «Обрнадзоро», рассказывающего зрителям об университетах России

пятница, 09 июня 2023 | 13:15     152
Съемки для проекта проходили 5-6 июня и затронули разнообразные аспекты жизни Университета.

За эти два дня съемочная группа побывала в лабораториях, общежитиях, столовой, прогулялась по кампусу, пообщалась со студентами и преподавателями. Также в ходе съемок и.о ректора вуза Андрей Деникин дал интервью руководителю и ведущему проекта, заместителю Председателя Государственной Думы Борису Чернышову.

Сюжет для проекта снимали и в стенах ОИЯИ – одного из ключевых партнеров Университета. На примере выпускника, старшего инженера Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Ильи Ширикова, зрители узнают о том, какие возможности студенты могут получить благодаря работе в ОИЯИ. Илья рассказал, что он занимается разработкой электроники для международного мегасайенс-проекта NICA, который находится на стадии активной реализации.

Участие в проекте позволит абитуриентам и их родителями узнать обо всех преимуществах обучения в Университете "Дубна" и найти множество аргументов в пользу выбора именно этого вуза. Всего же зрителей ждет 10 выпусков телешоу, один из которых будет полностью посвящен Университету «Дубна».

Тэги: 
Университет Дубна
телевидение
Читать в
Оставить отзыв в
 
31.05.2023 | 17:09    293
Преподаватель Университета "Дубна" – лауреат Общественной премии им. Н.К. Байбакова
Первый ректор, завкафедрой Общей и прикладной геофизики Университета "Дубна" Олег Леонидович Кузнецов удостоен Общественной премии им. Н.К. Байбакова за большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества.
01.06.2023 | 16:00    712
Студенты и аспиранты Университета "Дубна" приняли участие в Международной школе по радиобиологии
С 22 по 26 мая в живописном месте Калужской области, недалеко от Обнинска, прошла XXII международная молодежная научная школа по радиобиологии имени А.С. Саенко «Современные проблемы радиобиологии». Школу ежегодно организует Медицинский радиологический...
09.06.2023 | 16:19    136
В ОЭЗ "Дубна" прошел семинар «Востребованные кадры для страны: перспективы сотрудничества»
На площадке ОЭЗ «Дубна» состоялась очная встреча с экспертами по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ Государственного университета «Дубна».