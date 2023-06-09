Университет "Дубна" стал участником нового ТВ-проекта «Обрнадзоро», рассказывающего зрителям об университетах России

За эти два дня съемочная группа побывала в лабораториях, общежитиях, столовой, прогулялась по кампусу, пообщалась со студентами и преподавателями. Также в ходе съемок и.о ректора вуза Андрей Деникин дал интервью руководителю и ведущему проекта, заместителю Председателя Государственной Думы Борису Чернышову.

Сюжет для проекта снимали и в стенах ОИЯИ – одного из ключевых партнеров Университета. На примере выпускника, старшего инженера Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Ильи Ширикова, зрители узнают о том, какие возможности студенты могут получить благодаря работе в ОИЯИ. Илья рассказал, что он занимается разработкой электроники для международного мегасайенс-проекта NICA, который находится на стадии активной реализации.

Участие в проекте позволит абитуриентам и их родителями узнать обо всех преимуществах обучения в Университете "Дубна" и найти множество аргументов в пользу выбора именно этого вуза. Всего же зрителей ждет 10 выпусков телешоу, один из которых будет полностью посвящен Университету «Дубна».