Университет "Дубна" планирует ввести целевой набор студентов для компаний-резидентов ОЭЗ "Дубна"

От Университета в мероприятии приняли участие и.о. ректора Андрей Деникин и и.о. проректора по учебной работе Оксана Крейдер. Они обсудили с представителями Особой экономической зоны новые подходы к набору абитуриентов на целевое обучение.

Компании-резиденты неоднократно акцентировали внимание на нехватке квалифицированных кадров. Университет уже много лет ведет совместную с ОЭЗ работу, чтобы удовлетворить этот спрос: привлекает компании к проведению мероприятий, проводит встречи с работодателями, отправляет студентов на практики и стажировки. Выпускники Университета работают практически в каждой компании Особой экономической зоны.

Тем не менее, стороны пришли к пониманию, что необходимо развивать систему целевого набора, чтобы насыщение кадрами приобрело более масштабный и стабильный характер. По итогам встречи представители Университета «Дубна» и управляющей компании взяли на себя обязательство подготовить актуальные данные о кадровых потребностях компаний-резидентов. Это позволит реализовать целевое обучение специалистов для предприятий зоны в рамках единого заказа, тем не менее оставляя для абитуриентов и компаний определенную свободу выбора места трудоустройства будущего выпускника.

Представители ОЭЗ смогут прямо отслеживать и участвовать в реализации процесса обучения своих будущих сотрудников, вносить коррективы в содержание образовательной программы, проводить профориентационные мероприятия, организовывать практики и стажировки. Новый подход к реализации целевого обучения дополнительно позволит Университету актуализировать свои образовательные программы в соответствии с современными требованиями экономики.