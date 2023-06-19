Университет "Дубна" планирует ввести целевой набор студентов для компаний-резидентов ОЭЗ "Дубна"

понедельник, 19 июня 2023 | 14:08     310
15 июня состоялась рабочая встреча представителей Университета "Дубна", управляющей компании ОЭЗ "Дубна" и её компаний-резидентов по вопросам подготовки кадров.

От Университета в мероприятии приняли участие и.о. ректора Андрей Деникин и и.о. проректора по учебной работе Оксана Крейдер. Они обсудили с представителями Особой экономической зоны новые подходы к набору абитуриентов на целевое обучение.

Компании-резиденты неоднократно акцентировали внимание на нехватке квалифицированных кадров. Университет уже много лет ведет совместную с ОЭЗ работу, чтобы удовлетворить этот спрос: привлекает компании к проведению мероприятий, проводит встречи с работодателями, отправляет студентов на практики и стажировки. Выпускники Университета работают практически в каждой компании Особой экономической зоны.

Тем не менее, стороны пришли к пониманию, что необходимо развивать систему целевого набора, чтобы насыщение кадрами приобрело более масштабный и стабильный характер. По итогам встречи представители Университета «Дубна» и управляющей компании взяли на себя обязательство подготовить актуальные данные о кадровых потребностях компаний-резидентов. Это позволит реализовать целевое обучение специалистов для предприятий зоны в рамках единого заказа, тем не менее оставляя для абитуриентов и компаний определенную свободу выбора места трудоустройства будущего выпускника.

Представители ОЭЗ смогут прямо отслеживать и участвовать в реализации процесса обучения своих будущих сотрудников, вносить коррективы в содержание образовательной программы, проводить профориентационные мероприятия, организовывать практики и стажировки. Новый подход к реализации целевого обучения дополнительно позволит Университету актуализировать свои образовательные программы в соответствии с современными требованиями экономики.

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