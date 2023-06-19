Университет «Дубна», ОИЯИ и СОГУ им. Хетагурова провели летнюю ИТ-школу для молодых ученых

понедельник, 19 июня 2023 | 13:54     324
V Международная летняя школа «Современные информационные технологии для решения научных и прикладных задач» проходила 14-17 июня на базе Северо-Осетинского государственного университета.

Участники погрузились в различные спектры информационных технологий через лекции, круглые столы и мастер-классы, подавляющее большинство которых провели сотрудники Университета «Дубна» и ОИЯИ,

Так, научный руководитель Института САУ Евгения Черемисина и директор Школы аналитики больших данных Снежана Потемкина провели круглый стол «Подготовка кадров для нужд цифровой экономики». Заведующий кафедрой РИВС и научный руководитель ЛИТ ОИЯИ Владимир Кореньков прочел лекцию о цифровой экосистеме ОИЯИ. И.о. проректора по цифровому развитию Андрей Нечаевский выступил в роли ученого секретаря мероприятия и провел мастер-класс по программированию на Python. Также можно было посетить мастер-класс и.о. завкафедрой геоинформационных систем и технологий Анны Любимовой «Отечественные технологии ГИС-Интегро для решения прикладных задач». По своей тематике провел мастер-класс и руководитель лаборатории виртуальной и дополненной реальности Лев Теряев. 

В работе школы приняли участие более 100 студентов и молодых ученых. Основными ее целями стали ознакомление участников с современными методами решения прикладных задач на новейших вычислительных архитектурах с применением технологий параллельного программирования, с современными методами и инструментарием анализа данных, машинного обучения, глубокого обучения и получение практического опыта в решении прикладных задач в областях, связанных с различными аспектами метапроектов, в задачах науки о данных.

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