Университет «Дубна» и Томский политехнический университет будут вместе готовить инженерные кадры

Руководитель образовательной программы «Физика» Елена Склярова и доцент Отделения экспериментальной физики ИЯТШ Роман Лаптев рассказали студентам Университета "Дубна" о том, как пройти обучение в магистратуре по сетевой программе.

Рассказ гостей об инженерных школах и возможностях взаимодействия с дубненским университетом заинтересовал как студентов, так и преподавателей. Предложение о сотрудничестве было подкреплено заключенным соглашением: в его рамках будет развиваться сетевое взаимодействие по совместной подготовке кадров.

Томский политехнический университет – ведущий технический университет РФ, входит в топ-10 университетов России и топ-400 университетов мира, лидер в образовании и исследованиях по широкому спектру инженерных направлений. Опорный университет «Газпрома», «Росатома», «Роснефти» и других высокотехнологичных компаний. Занимает первое место в России в сфере нефтегазового дела. Лидирует по предметным областям «Энергетика», «Химические технологии», «Ядерные технологии».