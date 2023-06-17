Учитель дубненского детского сада стала победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Выпускница 11"Л" класса лицея «Дубна» Яна Суслова получила максимальный балл на ЕГЭ по литературе.

Выпускница 11"Л" класса лицея «Дубна» Яна Суслова получила максимальный балл на ЕГЭ по литературе.

09.06.2023 | 15:23

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