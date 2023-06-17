Учитель дубненского детского сада стала победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства

суббота, 17 июня 2023 | 15:58     229
Учитель-логопед детского сада "Созвездие" города Дубна Елена Толкачева стала победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

Елена Александровна стала абсолютным победителем конкурса и победителем в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ и инвалидностью".

Награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса состоялось в Доме Правительства Московской области.

Теперь Елена Толкачева представит Московскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям".

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