Ученые Объединенного института изучают перспективные месторождения золота в пустыне Египта

С древних времен Восточная пустыня Египта была известна как место добычи золота. На территории этой области расположено более 90 старых золотых приисков, самые крупные из которых находятся в её центральных и южных районах.

Данные рудники, а также месторождение Ум-Хагалиг в юго-восточной части Египта, изучались в рамках совместного проекта ученых ОИЯИ и их египетских коллег из университета Мансуры. Сотрудники университета Мансуры отобрали на данных территориях образцы горных пород и отправили их в ОИЯИ для определения элементного состава и количественной оценки степени обогащения элементами.