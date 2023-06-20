Ученые Объединенного института изучают перспективные месторождения золота в пустыне Египта

вторник, 20 июня 2023 | 15:55     229
Ученые группы нейтронно-активационного анализа Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ вместе с коллегами из египетского университета Мансуры в рамках сотрудничества с Академией научных исследований и технологий провели исследование образцов горных пород с золотых рудников Египта.

С древних времен Восточная пустыня Египта была известна как место добычи золота. На территории этой области расположено более 90 старых золотых приисков, самые крупные из которых находятся в её центральных и южных районах.

Данные рудники, а также месторождение Ум-Хагалиг в юго-восточной части Египта, изучались в рамках совместного проекта ученых ОИЯИ и их египетских коллег из университета Мансуры. Сотрудники университета Мансуры отобрали на данных территориях образцы горных пород и отправили их в ОИЯИ для определения элементного состава и количественной оценки степени обогащения элементами.

«Всего было отобрано 37 проб из трех шахт и с окружающей территории – в радиусе 5–20 км – и отправлено к нам в лабораторию, – рассказал один из авторов исследования старший научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ Ваель Бадави. – Для изучения проб с точки зрения их геохимии мы использовали отличающийся точностью и чувствительностью нейтронной активационный анализ (НАА): специальным образом подготовленные образцы подвергли НАА на реакторе ИБР-2, в результате чего образовались радиоизотопы элементов, содержавшихся в образцах. Затем мы измерили спектры наведенной активности с помощью гамма спектрометра (HPGe) и, используя эту информацию, рассчитали концентрацию каждого элемента».

Эти результаты позволили установить, что исследованные территории представляют интерес для горнодобывающей промышленности Египта, в том числе, с точки зрения поиска источников золота. Как отмечают ученые, есть и другие перспективные для разработки участки в Восточной пустыне Египта, и там в настоящее время уже проводятся аналогичные исследования. Кроме этого, исследование поможет точнее определять перспективные для разработки направления на изученной территории и сэкономит время на геологическую разведку.

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