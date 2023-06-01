Учащиеся Университета "Дубна" успешно выступили в завершающий день чемпионата «Абилимпикс»

четверг, 01 июня 2023 | 15:33     94
В последний день чемпионата «Абилимпикс» студенты Университета "Дубна" приняли участие в пяти компетенциях: «Веб-дизайн», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Художественный дизайн». Практически во всех компетенциях учащиеся Университета заняли призовые места.
  • Иван Никитин и Никита Кокарев, студенты колледжа Университета «Дубна», заняли вторые места в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», соответственно.
  • Третье место у Анжелы Жеворы из Лыткаринского филиала в компетенции «Художественный дизайн».
  • А Тихон Шишунов (колледж) одержал победу в компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР» и будет представлять Университет и Подмосковье на национальном чемпионате «Абилимпикс».

Таким образом, в IX Московском областном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 15 студентов Университета «Дубна» и в совокупности завоевали восемь призовых мест!

Абилимпикс–2023: первый день работы и первые призы у дубненцев

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