Учащиеся Университета "Дубна" успешно выступили в завершающий день чемпионата «Абилимпикс»

четверг, 01 июня 2023 | 15:33 94
В последний день чемпионата «Абилимпикс» студенты Университета "Дубна" приняли участие в пяти компетенциях: «Веб-дизайн», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Художественный дизайн». Практически во всех компетенциях учащиеся Университета заняли призовые места.
- Иван Никитин и Никита Кокарев, студенты колледжа Университета «Дубна», заняли вторые места в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», соответственно.
- Третье место у Анжелы Жеворы из Лыткаринского филиала в компетенции «Художественный дизайн».
- А Тихон Шишунов (колледж) одержал победу в компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР» и будет представлять Университет и Подмосковье на национальном чемпионате «Абилимпикс».
Таким образом, в IX Московском областном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 15 студентов Университета «Дубна» и в совокупности завоевали восемь призовых мест!
Абилимпикс–2023: первый день работы и первые призы у дубненцев
Смотрите также:
В Подмосковье стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс-2023». Студенты Университета "Дубна" пробовали свои силы в документационном обеспечении управления и архивоведении, психологии и аддитивном производстве.29.05.2023 | 19:27 238