Учащиеся Университета "Дубна" успешно выступили в завершающий день чемпионата «Абилимпикс»

В последний день чемпионата «Абилимпикс» студенты Университета "Дубна" приняли участие в пяти компетенциях: «Веб-дизайн», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Художественный дизайн». Практически во всех компетенциях учащиеся Университета заняли призовые места.