Учащиеся Дмитровского техникума посетили компанию «Алтегра» в Дубне

среда, 07 июня 2023 | 12:01     116
6 июня учащиеся Дмитровского техникума в рамках соглашения о сотрудничестве по подготовке кадров для резидентов ОЭЗ «Дубна» посетили фармацевтическую компанию «Алтегра».

Проект резидента в фармацевтической отрасли стартовал в ОЭЗ два года назад. Сегодня на арендованных площадях ИТЦ «Менделеев» компания ведет разработку новых лекарственных средств, в том числе антибактериальных, онкологических и иных групп, открыла физико-химическую и микробиологическую лаборатории, запустила производственные линии и наладила выпуск антибиотиков бета-лактамного ряда в твердых формах.

Студентам Дмитровского техникума продемонстрировали этапы производства лекарственных препаратов, рассказали об особенностях работы на современном оборудовании и специфике профессии лаборанта, возможностях стажировки и трудоустройства в компании.

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