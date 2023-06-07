Учащиеся Дмитровского техникума посетили компанию «Алтегра» в Дубне

Проект резидента в фармацевтической отрасли стартовал в ОЭЗ два года назад. Сегодня на арендованных площадях ИТЦ «Менделеев» компания ведет разработку новых лекарственных средств, в том числе антибактериальных, онкологических и иных групп, открыла физико-химическую и микробиологическую лаборатории, запустила производственные линии и наладила выпуск антибиотиков бета-лактамного ряда в твердых формах.

Студентам Дмитровского техникума продемонстрировали этапы производства лекарственных препаратов, рассказали об особенностях работы на современном оборудовании и специфике профессии лаборанта, возможностях стажировки и трудоустройства в компании.