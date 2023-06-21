У "грибника" под Дмитровом нашли склад боеприпасов

среда, 21 июня 2023 | 13:57     204
Сотрудниками полиции УМВД России по Дмитровскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов.

При обыске в его частном доме и постройках на участке в д. Прудцы сотрудники полиции обнаружили и изъяли 140 патронов, которые по результатам исследования являются боеприпасами калибров 5,6 мм и 7,62 мм и пригодны для производства выстрелов. По словам мужчины, он нашел их в ближайшем лесном массиве.

В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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