У "грибника" под Дмитровом нашли склад боеприпасов

При обыске в его частном доме и постройках на участке в д. Прудцы сотрудники полиции обнаружили и изъяли 140 патронов, которые по результатам исследования являются боеприпасами калибров 5,6 мм и 7,62 мм и пригодны для производства выстрелов. По словам мужчины, он нашел их в ближайшем лесном массиве.

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