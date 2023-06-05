У египетских студентов в Дубне закончилась практика

понедельник, 05 июня 2023 | 14:36     164
С 16 мая в Объединенном институте проходил первый этап международной практики, проводимой Учебно-научным центром ОИЯИ. На три недели в Дубну приехали 22 практиканта – студенты и молодые ученые университетов и исследовательских центров Арабской Республики Египет.

В первую неделю практики они прослушали лекции об исследованиях, ведущихся в ОИЯИ, и базовых установках Института, побывали на экскурсиях в ЛФВЭ, ЛЯР, ЛНФ, ЛЯП, ЛИТ, познакомились с историей России и достопримечательностями Москвы.

В течение двух недель студенты из Египта работали в лабораториях над учебно-научными проектами. 2 июня прошла защита проектов, на которую пришли поддержать своих подопечных многие руководители.

Участников практики приветствовала руководитель Департамента международного сотрудничества Отилиа-Ана Куликов, отметив важность сотрудничества с Египтом. С ответным словом выступила соруководитель практики профессор Мона Эль-Наа, поблагодарившая коллег из ОИЯИ за их усилия.

Тэги: 
ОИЯИ
сотрудничество
Читать в
Оставить отзыв в
 
24.05.2023 | 20:47    394
Дубна активно развивает научно-техническое сотрудничество с Арабским миром
19 мая состоялось техническое открытие первого Информационного центра Объединенного института ядерных исследований в международной организации – Арабском агентстве по атомной энергии (AAEA) в рамках соглашения о партнерстве между AAEA и ОИЯИ. Новый ИЦ...
31.05.2023 | 11:14    316
Визит делегации Объединенного института в Мексику
29 мая начался визит делегации ОИЯИ под руководством директора Григория Трубникова в Мексику.
24.05.2023 | 13:11    464
Социологи Университета «Дубна» проводят исследование для Объединенного института ядерных исследований
Кафедра социологии и гуманитарных наук Университета "Дубна" ежегодно проводит опрос сотрудников по заказу ОИЯИ: исследование направлено на определение уровня социальной удовлетворенности персонала.