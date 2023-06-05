У египетских студентов в Дубне закончилась практика

В первую неделю практики они прослушали лекции об исследованиях, ведущихся в ОИЯИ, и базовых установках Института, побывали на экскурсиях в ЛФВЭ, ЛЯР, ЛНФ, ЛЯП, ЛИТ, познакомились с историей России и достопримечательностями Москвы.

В течение двух недель студенты из Египта работали в лабораториях над учебно-научными проектами. 2 июня прошла защита проектов, на которую пришли поддержать своих подопечных многие руководители.

Участников практики приветствовала руководитель Департамента международного сотрудничества Отилиа-Ана Куликов, отметив важность сотрудничества с Египтом. С ответным словом выступила соруководитель практики профессор Мона Эль-Наа, поблагодарившая коллег из ОИЯИ за их усилия.