Тонну чак‑чака привезут в Дубну на празднование Сабантуя

Масштабный татарский народный праздник Сабантуй, который пройдет 24 июня в Дубне, обещает стать самым ярким событием Подмосковья. На Молодежной поляне гости познакомятся с традициями и бытом татар, продегустируют национальные блюда и примут участие в национальных спортивных соревнованиях, таких как бег с коромыслом, бег в мешках и перетягивание каната.

Одним из центральных и ожидаемых событий праздника станет презентация огромного десерта – традиционного татарского лакомства чак-чак в форме Московской области. Национальное кулинарное изделие татар и башкир, приготовленное по старинным рецептам с использованием меда с экологически чистых лугов Татарстана, общим весом в тонну, привезут накануне празднования Сабантуя из Казани.

«Каждый гость праздника сможет продегустировать вкусное хрустящее угощение, пропитанное медом, и узнать о секретах приготовления чак-чака, без которого не обходится ни один татарский праздник», - сообщил Нияз Сабиров, владелец чайной компании «ЧайЧак stories», которая организует оригинальную подачу чак-чака в Дубне.

Еще одним своеобразным рекордом станет массовое чаепитие – организаторы праздника угостят участников Сабантуя ароматным чаем из трех самоваров по 200, 300 и 700 литров. Гости утолят жажду и попробуют чай разных видов и сортов на свежем воздухе, а форма подачи чая удивит гостей фестиваля. Каждый сможет выбрать чай по душе и заварить его в специальных стаканчиках, на дне которых под мембраной находится крупнолистовой чёрный чай, травы и ягоды.

И еще один из сюрпризов, который организаторы приготовили для гостей фестиваля, – возможность узнать свое происхождение и этническую принадлежность. Для этого будет предложено сдать ДНК-тест Genotek, который поможет узнать, какие народы оставили след в вашем геноме. В исследование включено 548 народов мира.

«ДНК передается от родителей детям, но каждому достается уникальный набор генетических предрасположенностей. В том числе и к различным заболеваниям. ДНК-тест может определить индивидуальный риск развития 180 заболеваний. Это поможет начать их профилактику или выявить на ранней стадии», - объяснили организаторы фестиваля.

В рамках ознакомления с богатой татарской культурой и обычаями, жителям и гостям Дубны продемонстрируют традиционный татарский обряд венчания «никах».

«Татарская свадьба отличается пышным торжеством, гостеприимством и множеством обрядов. Молодожены чтят память предков и живут по традициям ислама. Только пройдя ритуал Никах они считаются мужем и женой, давшими брачный обет. Очень важно донести до современной молодежи, что важная составляющая семейной жизни – это духовная составляющая. И на Сабантуе мы хотим продемонстрировать такой обряд бракосочетания, благословляемый духовным лицом», - рассказывает председатель Общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» Фарит Мухтасаров.

Республика Татарстан также представит в Дубне казанский IT-парк, который подготовил специальную программу для детей и подростков в сфере высоких технологий.