Студенты Университета «Дубна» успешно выступили на Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

понедельник, 05 июня 2023 | 13:09     161
Всего в финал шестого сезона конкурса вышли 11 учащихся Университета, трое из них стали призерами.

В их число вошли:

  • студентка четвертого курса направления «Лингвистика» Диана Мелешко (направление «Лингвистика»),
  • студент второго курса Кафедры экологии и наук о Земле Святослав Крантовский (направление «Экология»),
  • студентка второго курса Кафедры клинической психологии Юлия Кулагина (направление «Психология»).

Диана Мелешко поделилась впечатлениями о своем участии:

«Несмотря на то, что это не самый высокий результат, я все равно осталась довольна. Кое-где, конечно, было сложновато, особенно в заданиях по теории языкознания. Однако в английской части почти все задания я выполнила на максимальные баллы, было уже не так сложно. Отдельную трудность представляла лингвистическая задача, ведь таким на парах мы занимались нечасто. Однако немного логики и фоновых знаний помогли мне успешно справиться с ней. В целом, этот опыт был очень интересным, потому что я смогла попробовать себя в чем-то новом и посоревноваться с другими ребятами».

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