Студенты Университета «Дубна» успешно выступили на Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

понедельник, 05 июня 2023 | 13:09 161
Всего в финал шестого сезона конкурса вышли 11 учащихся Университета, трое из них стали призерами.
В их число вошли:
- студентка четвертого курса направления «Лингвистика» Диана Мелешко (направление «Лингвистика»),
- студент второго курса Кафедры экологии и наук о Земле Святослав Крантовский (направление «Экология»),
- студентка второго курса Кафедры клинической психологии Юлия Кулагина (направление «Психология»).
Диана Мелешко поделилась впечатлениями о своем участии:
«Несмотря на то, что это не самый высокий результат, я все равно осталась довольна. Кое-где, конечно, было сложновато, особенно в заданиях по теории языкознания. Однако в английской части почти все задания я выполнила на максимальные баллы, было уже не так сложно. Отдельную трудность представляла лингвистическая задача, ведь таким на парах мы занимались нечасто. Однако немного логики и фоновых знаний помогли мне успешно справиться с ней. В целом, этот опыт был очень интересным, потому что я смогла попробовать себя в чем-то новом и посоревноваться с другими ребятами».