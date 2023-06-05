Студенты Университета «Дубна» успешно выступили на Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

В их число вошли:

Диана Мелешко поделилась впечатлениями о своем участии:

«Несмотря на то, что это не самый высокий результат, я все равно осталась довольна. Кое-где, конечно, было сложновато, особенно в заданиях по теории языкознания. Однако в английской части почти все задания я выполнила на максимальные баллы, было уже не так сложно. Отдельную трудность представляла лингвистическая задача, ведь таким на парах мы занимались нечасто. Однако немного логики и фоновых знаний помогли мне успешно справиться с ней. В целом, этот опыт был очень интересным, потому что я смогла попробовать себя в чем-то новом и посоревноваться с другими ребятами».