Студенты и аспиранты Университета "Дубна" приняли участие в Международной школе по радиобиологии

Каждый день участников школы ожидала насыщенная программа в виде лекций, интересных мероприятий и экскурсий. В рамках мероприятия перед слушателями выступили 14 лекторов со своими работами на различные темы, связанные с радиобиологией:

Радионуклиды в ядерной медицине

Радиофарм-препараты пептидной природы

Эпигенетические эффекты облучения в диапазоне малых доз

Электромагнитные поля и центральная нервная система

Эпигенетика смерти

Участникам была предоставлена возможность задать вопросы всем лекторам. По вечерам - культурно-развлекательная программа, что способствовало налаживанию личных научных контактов.