Студенты и аспиранты Университета "Дубна" приняли участие в Международной школе по радиобиологии

четверг, 01 июня 2023 | 16:00 183
С 22 по 26 мая в живописном месте Калужской области, недалеко от Обнинска, прошла XXII международная молодежная научная школа по радиобиологии имени А.С. Саенко «Современные проблемы радиобиологии». Школу ежегодно организует Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба.
Каждый день участников школы ожидала насыщенная программа в виде лекций, интересных мероприятий и экскурсий. В рамках мероприятия перед слушателями выступили 14 лекторов со своими работами на различные темы, связанные с радиобиологией:
- Радионуклиды в ядерной медицине
- Радиофарм-препараты пептидной природы
- Эпигенетические эффекты облучения в диапазоне малых доз
- Электромагнитные поля и центральная нервная система
- Эпигенетика смерти
Участникам была предоставлена возможность задать вопросы всем лекторам. По вечерам - культурно-развлекательная программа, что способствовало налаживанию личных научных контактов.