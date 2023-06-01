Студенты и аспиранты Университета "Дубна" приняли участие в Международной школе по радиобиологии

четверг, 01 июня 2023 | 16:00     183
С 22 по 26 мая в живописном месте Калужской области, недалеко от Обнинска, прошла XXII международная молодежная научная школа по радиобиологии имени А.С. Саенко «Современные проблемы радиобиологии». Школу ежегодно организует Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба.

Каждый день участников школы ожидала насыщенная программа в виде лекций, интересных мероприятий и экскурсий. В рамках мероприятия перед слушателями выступили 14 лекторов со своими работами на различные темы, связанные с радиобиологией:

  • Радионуклиды в ядерной медицине
  • Радиофарм-препараты пептидной природы
  • Эпигенетические эффекты облучения в диапазоне малых доз
  • Электромагнитные поля и центральная нервная система
  • Эпигенетика смерти

Участникам была предоставлена возможность задать вопросы всем лекторам. По вечерам - культурно-развлекательная программа, что способствовало налаживанию личных научных контактов.

Уже традиционно студенты и аспиранты Кафедры биофизики Университета "Дубна", а также бывшие выпускники, а ныне сотрудники Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, принимают участие в работе Школы, всегда акцентируя внимание на актуальности лекционного материала и атмосфере данного мероприятия.

Тэги: 
Университет Дубна
школа
образование
Читать в
Оставить отзыв в
 
Скриншот трейлера "Звездные войны": Эпизод 1 — Скрытая угроза
27.05.2023 | 21:56    401
Вышел новый школьный учебник истории с главой о "спецоперации в Украине"
Вышел новый учебник "История России для 10-11 классов". Учиться по нему будут уже со следующего 2023/2024 учебного года.
Наталья Шимон
25.05.2023 | 12:04    333
В Университете "Дубна" открывается подготовительное отделение для абитуриентов из-за рубежа
Русский язык как иностранный – это курс, который рассчитан на один учебный год с 1 сентября по 31 мая. Содержание посвящено актуальным разговорным темам и включает в себя фонетический, лексический и грамматический материал.
20.05.2023 | 11:10    1228
И.о. ректора Университета "Дубна" посетил Учебно-научный центр Объединенного института
И.о. ректора Университета "Дубна" Андрей Деникин и директор Учебно-научного центра ОИЯИ Дмитрий Каманин на встрече обсудили традиционные и новые направления совместной работы, в частности, вопросы международного сотрудничества с целью подготовки...