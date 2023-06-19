Студентка-выпускница Университета "Дубна" стала обладателем гранта «Росмолодежь»

понедельник, 19 июня 2023 | 21:24     334
Студентка-выпускница Кафедры экологии и наук о Земле Университета "Дубна" Мария Буфалова стала обладателем гранта «Росмолодежь» на реализацию проекта «Другая планета», направленного на формирование у студенческой молодежи экологического мышления и погружение ее в мир «зеленых» профессий.

Её широкомасштабный проект для студентов вузов и ссузов планируется реализовать в партнерстве с экологоориентироованными организациями. Он направлен не только на экологическое образование, но и на повышение уровня профессиональной востребованности молодежи через взаимодействие с работодателями.

«Росмолодежь. Гранты» – проект для активных молодых людей, которые хотят реализовать свои идеи и готовы конкретными действиями улучшать мир вокруг себя.

Тэги: 
Университет Дубна
награждение
соотечественники
Читать в
Оставить отзыв в
 
22.06.2023 | 15:32    59
В Дмитрове студент техникума спас инвалида из горящей квартиры
20 июня состоялось награждение медалью Всероссийского Добровольного пожарного общества (ВДПО) «За доблесть и отвагу на пожаре» студента 3 курса Дмитровского техникума Евгения Сергеева, обучающегося по специальности «Пожарная безопасность».
17.06.2023 | 12:59    326
Доцент Университета "Дубна" Сона Бунина участвует в исследовании доктринального права
В январе 2023 года доцент Кафедры юриспруденции Университета "Дубна", к.ю.н. Сона Бунина за свой вклад в разработку теории правовой доктрины была приглашена в исследовательскую группу Клуба правовой доктрины.
19.06.2023 | 15:12    397
Выпускник из Дубны набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике
Выпускник физико-математического лицея им. В.Г.Кадышевского Эйден Форбс Манро добился высшего результата на ЕГЭ по физике - 100 баллов.