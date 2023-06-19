Студентка-выпускница Университета "Дубна" стала обладателем гранта «Росмолодежь»

Её широкомасштабный проект для студентов вузов и ссузов планируется реализовать в партнерстве с экологоориентироованными организациями. Он направлен не только на экологическое образование, но и на повышение уровня профессиональной востребованности молодежи через взаимодействие с работодателями.

«Росмолодежь. Гранты» – проект для активных молодых людей, которые хотят реализовать свои идеи и готовы конкретными действиями улучшать мир вокруг себя.