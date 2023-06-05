Студент Университета "Дубна" стал призером Всероссийского инженерного конкурса

понедельник, 05 июня 2023 | 15:51 155
Студент Кафедры нанотехнологий и новых материалов Университета "Дубна" и сотрудник Администрации Дубны Вячеслав Комаров стал призером Всероссийского инженерного конкурса.
Всероссийский инженерный конкурс — уникальная возможность для студентов и аспирантов выпускных курсов представить выпускную квалификационную работу (ВКР) или индивидуальный проект научному и профессиональному сообществу, развивать ВКР в рамках Конкурса, общаться с экспертами, партнерами и стать победителем либо призером ВИК. Организатором Конкурса выступает Министерство науки и высшего образования РФ.
2 июня в Москве подвели итоги финала Всероссийского инженерного конкурса 22/23.
Масштабы Конкурса этого года поражают:
- 6747 заявок в отборочном этапе
- 400 работ в полуфинале
- 100 работ в финале из 47 вузов и 26 регионов
- 9 площадок в Москве, где прошли публичные защиты ВКР перед Государственными экзаменационными комиссиями