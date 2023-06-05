Студент Университета "Дубна" стал призером Всероссийского инженерного конкурса

Студенты Университета "Дубна" привезли дипломы 1-й и 2-й степеней с XVIII Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».

Студенты Университета "Дубна" привезли дипломы 1-й и 2-й степеней с XVIII Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».

31.05.2023 | 17:33

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