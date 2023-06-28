Спасатели провели в Дубне урок безопасности для воспитанников лагеря "Факел"

среда, 28 июня 2023 | 13:30 126
27 июня работники дубненского ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками ГИМС провели урок безопасности для воспитанников летнего лагеря клуба «Факел» города Дубны.
В ходе занятия специалисты рассказали ребятам о своей профессии, показали специальную технику, а также инструменты и оборудование, стоящие на вооружении поста. Дети узнали о защитных функциях боевой одежды огнеборцев и примерили каски.
Вторую часть мероприятия спасатели посвятили правилам поведения на водных объектах. Работники дежурной смены напомнили ребятам о запрете купания в несанкционированных местах и рассказали о способах оказания помощи утопающим. Воспитанники лагеря даже попробовали себя в роли спасателя и кинули условному пострадавшему спасательное средство.
В завершении занятия дети получили на память листовки с профилактической информацией.