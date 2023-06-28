Спасатели провели в Дубне урок безопасности для воспитанников лагеря "Факел"

В ходе занятия специалисты рассказали ребятам о своей профессии, показали специальную технику, а также инструменты и оборудование, стоящие на вооружении поста. Дети узнали о защитных функциях боевой одежды огнеборцев и примерили каски.

Вторую часть мероприятия спасатели посвятили правилам поведения на водных объектах. Работники дежурной смены напомнили ребятам о запрете купания в несанкционированных местах и рассказали о способах оказания помощи утопающим. Воспитанники лагеря даже попробовали себя в роли спасателя и кинули условному пострадавшему спасательное средство.

В завершении занятия дети получили на память листовки с профилактической информацией.