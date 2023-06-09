Спасатели из Дубны доставили на берег юных мореплавателей

пятница, 09 июня 2023 | 14:04     175
8 июня работники дубненского поисково-спасательного поста ПСЧ-215 ГКУ МО Мособлпожспас эвакуировали на берег подростков, решивших отправится в плавание по Московскому морю на самодельном плоту.

Во время патрулирования, работники подразделения заметили возле пристани ДМЗ в 25 метрах от берега трех подростков, дрейфующих на конструкции, сбитой из двух деревянных поддонов, наполненных пустыми пластиковыми бутылками.

Спасатели выдвинулись к подросткам на катере и, отбуксировав их к берегу, демонтировали плот, а с юными искателями приключений была проведена беседа о правилах безопасности на водоемах.

Тэги: 
Дубна
Мособлпожспас
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