Спасатели из Дубны доставили на берег юных мореплавателей

Во время патрулирования, работники подразделения заметили возле пристани ДМЗ в 25 метрах от берега трех подростков, дрейфующих на конструкции, сбитой из двух деревянных поддонов, наполненных пустыми пластиковыми бутылками.

Спасатели выдвинулись к подросткам на катере и, отбуксировав их к берегу, демонтировали плот, а с юными искателями приключений была проведена беседа о правилах безопасности на водоемах.