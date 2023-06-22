Создатели Культурного центра "Дом Кустаря" в Кимрах готовят обновлённый путеводитель по городу

четверг, 22 июня 2023 | 15:46     251
В новый путеводитель включают самые интересные объекты, и не только образцы деревянного модерна, которыми так славятся Кимры, но и примеры советского конструктивизма, модернизма и другие.

Последняя подобная книга-путеводитель по Кимрам была подготовлена и издана в 2012 году. Это прекрасная работа, но она со временем устарела. А хороший путеводитель Кимрам нужен, потому что интерес к городу у туристов большой, а уникальный кимрский модерн рассредоточен по городу и без указателей образцы найти трудно.

Реставратор Алексей Молчанов совместно с архитектором Алёной Крутовой в короткий срок разработали для нашего города красочную карту, где в графической стилистике Валентины Николаевны Хлебородовой нанесли на схематичную карту все главные архитектурные жемчужины города Кимры. Например впервые в путеводитель был включён район "Савёлово" с ансамблем жилой застройки 1950-х годов, а также ряд памятников советского конструктивизма, модернизма и малых архитектурных форм, включая ледовый дворец "Арктика", "Самолёт-памятник ТУ-124", "Речной вокзал Кимры" и ряд всё ещё сохранившейся деревянной застройки по улице Пушкина, - пишут на странице "Дома Кустаря" в ВК.

Пробный экземпляр путеводителя уже напечатали малым тиражом и подарили участникам Шокинского фестиваля. Карту будут дорабатывать. В неё планируют добавить гостиницы, крупные кафе и рестораны.

Тэги: 
Кимры
туризм
Источник:
Дом Кустаря
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