Создатели Культурного центра "Дом Кустаря" в Кимрах готовят обновлённый путеводитель по городу

Последняя подобная книга-путеводитель по Кимрам была подготовлена и издана в 2012 году. Это прекрасная работа, но она со временем устарела. А хороший путеводитель Кимрам нужен, потому что интерес к городу у туристов большой, а уникальный кимрский модерн рассредоточен по городу и без указателей образцы найти трудно.

Реставратор Алексей Молчанов совместно с архитектором Алёной Крутовой в короткий срок разработали для нашего города красочную карту, где в графической стилистике Валентины Николаевны Хлебородовой нанесли на схематичную карту все главные архитектурные жемчужины города Кимры. Например впервые в путеводитель был включён район "Савёлово" с ансамблем жилой застройки 1950-х годов, а также ряд памятников советского конструктивизма, модернизма и малых архитектурных форм, включая ледовый дворец "Арктика", "Самолёт-памятник ТУ-124", "Речной вокзал Кимры" и ряд всё ещё сохранившейся деревянной застройки по улице Пушкина, - пишут на странице "Дома Кустаря" в ВК.

Пробный экземпляр путеводителя уже напечатали малым тиражом и подарили участникам Шокинского фестиваля. Карту будут дорабатывать. В неё планируют добавить гостиницы, крупные кафе и рестораны.