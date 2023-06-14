Сотрудники МЧС провели занятие в детском лагере в Дубне

среда, 14 июня 2023 | 15:43     132
13 июня представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городскому округу Дубна и пожарно-спасательной части № 74 провели в лагере Лицея № 6 города Дубна день безопасности.

Инспекторы провели профилактические беседы с персоналом и школьниками по вопросам соблюдения основных требований и мер пожарной безопасности, уделили особое внимание разбору опасных факторов пожара и порядку действий при обнаружении задымления.

В рамках летней оздоровительной кампании обсудили вопросы, касающиеся безопасного отдыха в летних оздоровительных лагерях. Школьникам напомнили основные правила поведения на природе в период особого противопожарного режима, настоятельно рекомендовали не поджигать тополиный пух, сухую траву и не устраивать игр с огнем.

Сотрудники пожарно-спасательной части продемонстрировали пожарный автомобиль, боевую одежду и снаряжение пожарных, первичные средства пожаротушения и правила их применения.

В завершение беседы ребята повторили номера телефонов пожарной охраны и получили памятки с основными правилами пожарной безопасности.

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