Сотрудники МЧС провели занятие в детском лагере в Дубне

Инспекторы провели профилактические беседы с персоналом и школьниками по вопросам соблюдения основных требований и мер пожарной безопасности, уделили особое внимание разбору опасных факторов пожара и порядку действий при обнаружении задымления.

В рамках летней оздоровительной кампании обсудили вопросы, касающиеся безопасного отдыха в летних оздоровительных лагерях. Школьникам напомнили основные правила поведения на природе в период особого противопожарного режима, настоятельно рекомендовали не поджигать тополиный пух, сухую траву и не устраивать игр с огнем.

Сотрудники пожарно-спасательной части продемонстрировали пожарный автомобиль, боевую одежду и снаряжение пожарных, первичные средства пожаротушения и правила их применения.

В завершение беседы ребята повторили номера телефонов пожарной охраны и получили памятки с основными правилами пожарной безопасности.