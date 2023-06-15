Состоялся 40-летний юбилей ДОУ №23 «Улыбка» в Дубне

четверг, 15 июня 2023 | 21:08 68
Детский сад на улице Энтузиастов в Дубне был построен в 1983 году. За 40 лет его воспитанниками стали сотни маленьких дубненцев, в основном это юные жители Большой Волги.
«Улыбка» – очень доброе и радостное название. И сотрудники дошкольного образовательного учреждения неизменно встречают своих подопечных теплым словом, ласковым взглядом, доброй улыбкой.
Каждый день они предлагают детям что-то новое, интересное, вовлекают в процесс обучения, открывают красоту нашего мира, учат дружить, помогать друг другу, работать в команде – ведь так легче справиться с любой задачей.
ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров от души пожелал детскому саду дальнейшего развития, успешной реализации всех планов и программ. А коллективу во главе с заведующей Еленой Николаевной Смирновой – новых достижений и профессионального роста.