Содержание ЧВК "Вагнера" обошлось гражданам России в сумму более чем 270 млрд рублей

"Содержание группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством, из Министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу", – заявил он.

По его словам, с мая 2022 по май 2023 года на зарплаты и стимулирующие выплаты вагнеровцам из российского бюджета было выделено более 86 млрд рублей. Из них денежное довольствие – 70,3 млрд рублей, стимулирующие выплаты – 15,8 млрд рублей. Кроме того, на страховые выплаты бойцам и членам семей потрачено 110,1 млрд руб.

Причем за тот же период принадлежащая основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину компания "Конкорд", заработала более 80 млрд рублей на поставке продовольствия в армию РФ.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", – подытожил Владимир Путин.

Напоминаем, что ранее российские власти неоднократно заявляли, что ЧВК "Вагнер" никак не связана с государством. Так, во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Владимира Путина в сокрытии правды из-за этих утверждений.

"Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой Вагнер", – сказал Макрон.

А в мае прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявлял: "Вагнер" – это частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству".