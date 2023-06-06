Со следующего года в школах РФ появится черчение

вторник, 06 июня 2023 | 21:32     63
Президент России Владимир Путин поручил ввести черчение в школах в следующем 2024 году.

Список поручений президента по итогам заседания Президиума Государственного Совета опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — говорится в документе.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение задачи. Срок исполнения - 1 августа 2023 года.

4 апреля губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин выступил с обращением к Владимиру Путину, попросив его от имени конструкторов, инженеров и технологов вернуть урок черчения в школы.

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