Смертельное ДТП в Дмитровском округе. Погибла студентка филиала Университета "Дубна"

суббота, 10 июня 2023 | 18:56     448
ДТП произошло 10 июня около 7:00 в деревне Бунятино, Дмитровского округа.

18-ти летний юноша, не имеющий водительского удостоверения, на старом автомобиле марки "УАЗ", отправился покататься в компании 5-ти сверстников, празднуя окончание обучения и день рождения одной из студенток Дмитровского колледжа.

Двигаясь по автодороге со стороны д. Горицы в направлении автодороги А-108, вблизи агропредприятия в д. Бунятино водитель по неустановленной причине не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибла 19-ти летняя пассажирка - учащаяся Дмитровского института непрерывного образования, филиала Университета "Дубна", а остальные получили травмы различной степени тяжести.

В данный момент выясняется, кто передал управление автомашиной молодому человеку, не имеющему права управления и находящемуся в алкогольном опьянении.

Водитель Михаил С. 2004 года рождения - студент Синьковского техникума, задержан. С ним работают правоохранительные органы.

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