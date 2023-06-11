Скоро в Дубне станет светлее

воскресенье, 11 июня 2023 | 14:08     119
Новые, яркие и энергосберегающие светильники уже появились в Дубне на улицах Кирова, Тверская, Жуковского, Ленинградская, Молодежная, Курчатова, Мира. В рамках программы «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» планируется поменять более 1500 светильников.

Новое освещение в этом году появится и во дворах. По программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий» планируется оснастить 17 дворовых территорий. Освещение появится во дворах на Центральной, д. 21, 21А, 21Б и 30, Березняка, д. 10, Станционной, д. 20 и 32, Правды, д. 21А, Курчатова, д. 7, 9, 11, 18 и 22, Моховой, д 2, 4, 11 и 13, Ленинградской, д. 17, Векслера, д. 12, 14, 16 и 21. 

Светлее станет на Солнечной, д. 1, 4 и 6, Карла Маркса, д. 18, Володарского, д. 1/7 и 4/18А, Макаренко, д. 2 и 21А, Сахарова, д. 3, 3А и 5, Строителей, д. 4, Мещерякова, д. 9, 11, 13 и 15, Блохинцева, д. 5А, 8 и 10, Вавилова, д. 2, 4 и 10, Мира, д. 5/17, 7, 8, 9/16 и 12, Тверской, д. 3 и 5, Инженерной, д. 21 и 23, Вавилова, д. 9 и 11, у поликлиники №1 на ул. 9 Мая.

Новый свет будет установлен на ул. Энтузиастов по программе «Светлый город».

Безопасность пешеходов также важна, поэтому в этом году предполагается дополнительно осветить 8 пешеходных переходов.

Появится свет на тропинке к детскому саду «Семицветик», а светильники у ДОУ «Улыбка» будут заменены.

В этом году осенью появится освещение на Новом шоссе, протяженность которого почти 6 км. Оно было проложено в 1963 году и с тех пор освещения на трассе не было. Отсутствие света не раз становилось причиной аварийных ситуаций, о чем сигнализировали ГИБДД и прокуратура, жители просили обратить внимание на эту проблему. 

Как отмечают в Администрации города, положительные изменения произойдут благодаря совместной работе с губернатором Подмосковья и Правительством Московской области - Дубне будут выделены дополнительные средства на установку освещения. 

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