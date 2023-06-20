Шефская помощь детям от ОЭЗ "Дубна" в действии

вторник, 20 июня 2023 | 21:20     228
Каждое лето Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» помогает подшефному детскому саду «Созвездие» в благоустройстве его территории.

На днях специалисты хозяйственной группы Управления эксплуатации зданий и сооружений провели необходимые работы по уходу за деревьями и кустарником, привели в порядок цветочные клумбы.

«Приятно помогать детям и знать, что воспитанники «Созвездия» в перерывах между занятиями выходят на прогулки и оказываются в окружении такой красоты», - сказал начальник Управления Сергей Пискунов.

Большая работа проведена ремонтной и хозяйственной группами и по подготовке к летнему сезону детского лагеря «Сосновый бор»: выполнен косметический ремонт крылец корпусов, скошена трава на территории, очищены от песка и помыты дороги, а также сделан ремонт мостков, ведущих на пляж берега Волги. Теперь отдых в загородном лагере станет для школьников не только увлекательным, но и комфортным.

Тэги: 
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