Шефская помощь детям от ОЭЗ "Дубна" в действии

Большая работа проведена ремонтной и хозяйственной группами и по подготовке к летнему сезону детского лагеря «Сосновый бор»: выполнен косметический ремонт крылец корпусов, скошена трава на территории, очищены от песка и помыты дороги, а также сделан ремонт мостков, ведущих на пляж берега Волги. Теперь отдых в загородном лагере станет для школьников не только увлекательным, но и комфортным.