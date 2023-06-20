Шефская помощь детям от ОЭЗ "Дубна" в действии

На днях специалисты хозяйственной группы Управления эксплуатации зданий и сооружений провели необходимые работы по уходу за деревьями и кустарником, привели в порядок цветочные клумбы.
«Приятно помогать детям и знать, что воспитанники «Созвездия» в перерывах между занятиями выходят на прогулки и оказываются в окружении такой красоты», - сказал начальник Управления Сергей Пискунов.
Большая работа проведена ремонтной и хозяйственной группами и по подготовке к летнему сезону детского лагеря «Сосновый бор»: выполнен косметический ремонт крылец корпусов, скошена трава на территории, очищены от песка и помыты дороги, а также сделан ремонт мостков, ведущих на пляж берега Волги. Теперь отдых в загородном лагере станет для школьников не только увлекательным, но и комфортным.