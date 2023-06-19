Северо-Осетинский университет присоединился к мегасайенс-проекту NICA в Дубне

понедельник, 19 июня 2023 | 13:31     323
17 июня во Владикавказе состоялось торжественное подписание Меморандума о взаимопонимании по вступлению Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова в коллаборацию ARIADNA для проведения программы прикладных исследований на ускорительном комплексе NICA.

Церемония прошла на площадке Информационного центра ОИЯИ на Юге России в СОГУ, где в этот же день начало работу трехдневное рабочее совещание «Прикладные исследования на комплексе NICA: перспективы сотрудничества РСО-Алания – ОИЯИ».

Подписанный меморандум между СОГУ и ОИЯИ предполагает сотрудничество в части проведения экспериментов в области радиационного материаловедения и тестирования радиационной стойкости электроники на комплексе NICA с использованием каналов ARIADNA.

В ходе рабочего совещания участники заслушают секции докладов по радиационному материаловедению, исследований в области наук о жизни и смежных задач современных радиационных технологий, обсудят планы дальнейшего научного и инфраструктурного развития программы ARIADNA.

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