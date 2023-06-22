Серийного велосипедного вора задержали в Дмитрове

четверг, 22 июня 2023 | 19:57     200
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 36-летней местной жительницы о краже ее велосипеда из подъезда жилого дома в п. Новосиньково. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 31-летний местный житель. Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению еще двух аналогичных противоправных деяний на территории округа. Общая сумма ущерба составила 33 тысячи рублей. Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции.

По данным фактам следователем Следственного Управления УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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